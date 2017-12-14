قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن بلاده ستولي الاهتمام اللازم لتطوير الجيش والبحرية دون الانجرار إلى سباق تسلح جديد مع الولايات المتحدة.

وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي بمناسبة نهاية العام أن بلاده لن تتراجع عن التزامها إزاء معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 3) مع الولايات المتحدة رغم ما وصفه بتردد واشنطن إزاء معاهدات الحد من الأسلحة.

وعلى صعيد آخر قال بوتين إن "هوس الجاسوسية" هيمن، بصورة مفتعلة، على العلاقات الروسية الأمريكية التي ستعود في النهاية إلى طبيعتها.

وأضاف أن التواصل بين مسؤولين روس وأعضاء في فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية أمر روتيني لكن جرى استغلاله من معارضين لترامب

واعتبر بوتين ان الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 "فبركت" من قبل منافسي دونالد ترامب لتقويض شرعيته، مؤكدا ان الاتصالات مع فرق مرشحين تعتبر "امرا معتادا".

وقال : "تمت فبركة كل هذه الامور من قبل أشخاص يعارضون ترامب لتقويض شرعية عمله".

واضاف بوتين ان ممثلين عن الحكومة الروسية التقوا مع فريق ترامب الانتخابي لكن هذه تعتبر ممارسة دبلوماسية معتادة.

وقال الرئيس الروسي "لقد اتُهم سفيرنا بالاجتماع مع شخص، لكن هذه ممارسة معتادة في كل انحاء العالم"، متساءلا "ما هي المخالفة في هذه الحالة ولماذا تاخذ أبعاد تجسس؟"

وعبر بوتين عن أمله في ان تتحسن العلاقات بين البلدين لكنه اشار الى ان ذلك لن يكون ممكنا في الاجواء السياسية الاميركية الحالية.

وردا على سؤال حول تقييمه أداء ترامب كرئيس، قال بوتين ان هذا الامر يعود الى الناخبين الاميركيين.

وأوضح "لقد رأينا بعض الانجازات المهمة في الفترة القصيرة التي أمضاها" في السلطة، مشيرا الى ثقة الاسواق والمستهلكين بشكل خاص.

وحذر بوتين من أن توجيه ضربة أمريكية لكوريا الشمالية ستكون له عواقب كارثية، مضيفا أنه يأمل في العمل مع واشنطن لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين إن روسيا لا تقبل الوضع النووي لدولة كوريا الشمالية لكنه قال أيضا إن بعضا من التحركات التي قامت بها واشنطن سابقا دفع كوريا الشمالية لانتهاك اتفاق أبرم في 2005 لكبح برنامجها النووي. وأضاف "نعتقد أن على الطرفين التوقف الآن عن تصعيد الموقف".