

جددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم رفضها لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الامريكية اليها داعية إلى استمرار الانتفاضة لإسقاطه.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في كلمة على هامش مهرجان أقامته (حماس) بمناسبة ذكرى انطلاقتها الثلاثين في ساحة (الكتيبة) غربي غزة إن "الشعب الفلسطيني سيسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد.. لا يوجد شيء اسمه إسرائيل لتكون له عاصمة اسمها القدس" مؤكدا أن "الهدف هو إرغام الإدارة الأمريكية على التراجع عن قرارها الظالم وكسر الموقف الأمريكي".

وأضاف هنية أنه "مرت ثمانية أيام منذ اتخاذ قرار ترامب بشأن القدس وحتى الآن سجل الشعب الفلسطينية والأمة العربية والاسلامية العديد من الانتصارات والإنجازات أولها عودة قضية فلسطين والقدس إلى الصدارة وعودة الانتفاضة الفلسطينية هيبتها".

وأشاد بجماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل ومخيمات الشتات وكل أبناء الأمة الإسلامية الذين لبوا نداء القدس مطالبا بالاستمرار في الانتفاضة على أرض فلسطين واستمرار الأمة في الثورة والتضامن مع القدس.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الاحترام المتبادل والشراكة لخدمة الوطن مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن تحقيق المصالحة "يتطلب الإسراع بكل الخطوات التي تم الاتفاق عليها في غزة والقاهرة وكل مكان ومن حق أبناء قطاع غزة أن يعيشوا حياة كريمة".

ودعا للاتفاق على استراتيجية وطنية نضالية تأخذ بكل أسباب القوة في إطار المقاومة الشعبية الشاملة لمواجهة الاحتلال وعلى رأسها المقاومة المسلحة مطالبا بسرعة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كل القوى الوطنية والإسلامية.

وأكد سعي حركته لبناء تحالفات قوية على مستوى المنطقة مضيفا أن معركة القدس ليست معركة فلسطين وحدها بل معركة كل الأمة داعيا إلى تشكيل "غرف مشتركة للتفكير الاستراتيجي مع كل مكونات الأمة".

وأشار إلى أن "حماس بدأت وستستمر في بناء تحالفات قوية في المنطقة للتصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني على أرض فلسطين مع الانفتاح على كل الدول العربية والإسلامية".

يوم غضب

وطالب جماهير الأمة العربية والإسلامية بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للغضب من أجل القدس حتى إسقاط القرار الأمريكي كما دعا المسيحيين لتخصيص صلاة يوم الأحد للقدس وكنيسة القيامة والأقصى.

ودعا شباب الأمة لتشكيل أطر لتنظيم الفعاليات الأسبوعية والشهرية حتى إسقاط القرار مضيفا "يجب ألا نكتفي باحتجاج عاطفي ولا مسيرة واحدة نريد الديمومة والاستمرار".

وبدوره دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر الى اجتماع قيادي وطني عاجل يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة القرار الامريكي واي مخططات تستهدف القضية والهوية والثوابت الفلسطينية بالإضافة إلى رص الصفوف استعدادا لمعركة القدس.

وقال مزهر خلال كلمة له بالمهرجان نيابة عن الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية خلال مهرجان حركة (حماس) إن القرار الأمريكي بالاعتراف القدس عاصمة إسرائيل "يؤكد عداوة واشنطن لفلسطين" مشددا على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية .

ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الكف عن رهانات التسوية مع إسرائيل مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ إجراءات عملية للتخلي عن اتفاقيات (أوسلو) فيما طلب من حركة حماس مواصلة المصالحة الفلسطينية "وأن لا يترددوا ليستعيدوا الوحدة ويتمسكوا باتفاقات المصالحة".

وكشف عن أن القوى الوطنية والإسلامية شكلت لجنة وطنية لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة وأنه لن يسمح بالعودة إلى مربع الانقسام كون المصالحة الخيار الوحيد لاستعادة الوحدة وحماية المشروع الوطني وتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التحديات.

يذكر أن رئيس حركة ( فتح) وعضو اللجنة المركزية عن المناطق الجنوبية أحمد حلس شارك بمهرجان انطلاقة حماس لأول مرة منذ نحو عشر سنوات بسبب الانقسام الفلسطيني الى جانب مشاركة عدد من قيادات فصائل فلسطينية أخرى.