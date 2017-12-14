أجرى أطباء في مستشفى في أبوظبي بنجاح أول عملية زرع قلب في دولة الإمارات العربية من شخص متوفى كان قد تبرع بجميع أعضائه.

وكان المريض الذي خضع للعملية يعاني من حالة متأخرة من قصور القلب وأدرج اسمه على قائمة الانتظار قبل أن تتم زراعة القلب له، حسبما أفادت الخميس وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وهي المرة الأولى التي تتم فيها زراعة أعضاء من متبرعين متوفين من داخل دولة الإمارات أيضا، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أن العملية الجراحية استغرقت ست ساعات.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي إن إجراء العملية يعد "إنجازا تاريخيا يضاف إلى السجل الحافل لإنجازات الدولة".

وتضم دولة الإمارات قطاعا طبيا متقدما، وتعمل على تنشيط قطاع السياحة الصحية أملا في استقطاب مزيد من السياح الى إماراتها.