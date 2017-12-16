أُصيب 16 شاباً فلسطينياً بجراح مختلفة، بينهم حالة واحدة حرجة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

.وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن 16 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة، بينهم حالة خطيرة بالرقبة.

وتابع القدرة من بين المصابين 11 بالرصاص الحي شرق غزة، و3 إصابات بالرصاص الحي شرق جباليا (شمالاً)، وإصابتين شرق مخيم البريج (وسط القطاع)وظهر اليوم، تجددت المواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، رفضاً لاعتراف الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وخرج الآلاف من الشبان الفلسطينيين، في مسيرات، شرق القطاع، فيما توجّه العشرات منهم نحو السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول أن الشبان الفلسطينيين رشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما ردّ الجيش، بإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز فيما تم معالجتهم ميدانياً، دون وجود إصابات بالرصاص.

وللجمعة الثانية على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 من ديسمبر الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.