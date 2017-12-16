قال سفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، إن بلاده منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا الى أن الشرط الرئيسي لهذا التعاون ان تكون الرغبة متبادلة.

وأضاف مولتوكوف في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» امس: «إن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول من أجل إيجاد حلول مشتركة للأزمة الليبية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة».

ونفي مولتوكوف دعم روسيا لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد، مشددا على ان بلاده لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين عدا الجماعات الإرهابية مثل «داعش».