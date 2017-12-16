أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن اعتقاده أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «جدية» بشأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب الترجمة العربية لمقابلة أجراها الوزير مع قناة «فرانس 24».

واوضح الجبير في مقابلة مع قناة «فرانس 24» إن: «موقف المملكة بشأن القدس واضح دائما، نحن نؤمن بحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وفي نهاية المطاف ستكون هناك الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية».

واضاف: «نحن نعتقد أن إدارة ترامب جدية إزاء التوصل إلى تسوية سلمية إسرائيلية فلسطينية».

وعن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أضاف الجبير: «قلنا بعد الإعلان: هذا غير مقبول، ويجب التراجع عنه، هذه إهانة لكل مسلم، وهو يتناقض مع مبدأ عدم اتخاذ إجراءات أحادية الأجانب بشأن قضايا الحل النهائي». وحول وجود خطة أميركية للوصول إلى تسوية نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال الجبير «أعرف أن الأمريكيين يعملون على بعض الأفكار، ويستشيرون بعض الأطراف منها السعودية (..) وهم بحاجة لمزيد من الوقت لوضع خطة للتسوية».

وتابع:«لم يتضح بعد هل ستكون مقترحات الإدارة الأميركية مقبولة للطرفين أم لا، لأنني لا أعتقد أن الخطة التي تعمل عليها الولايات المتحدة أنجزت بعد». من جهة اخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الاسلامية ستطلق مبادرات من أجل أعتراف بلدان أكثر بدولة فلسطين، كما ستعمل هذه المبادرات على صعيد الأمم المتحدة لإلغاء القرار الأميركي حول القدس.

واضاف اردوغان في تصريحات امس: «سنتوجه إلى مجلس الأمن أولا وفي حال استخدام حق النقض، سنتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لالغاء هذا القرار الأميركي المجحف».

ونوه إلى أن البلدان الإسلامية ستؤسس صناديق تمويل جديدة من أجل دعم الأسر الفلسطينية. من جانبهم، اكد قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم في بروكسل، عدم تغيير موقف الاتحاد بشأن القدس. وأوضحوا في بيان الخصوص أن الاتحاد يؤكد التزامه القوى بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) ويشدد على أن موقفه لن يتغير بشأن القدس. في هذه الاثناء، اكد رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في كلمة متلفزة ان الحركة مصممة على إسقاط القرار الأميركي.

ودعا هنية مهرجان خطابي في مدينة نابلس، حركة «فتح» والسلطة الوطنية، الى تجاوز الخلافات لمواجهة قرار ترامب الذي وصفه بـ«الخطر الاستراتيجي»، مؤكدا تمسك حماس بخيار الوحدة الوطنية، وأنها ستعمل على ازالة ما يعترضها من عقبات.

الى ذلك، وصف رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الرئيس ترامب بأنه «متنمر دولي» و«شرير» بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مهاتير (93 عاما) لمجموعة احتشدت احتجاجا على الخطوة أمام السفارة الأميركية في كوالالمبور إن الغضب من قرار ترامب «سيؤدي إلى ما يسمى بالإرهاب».