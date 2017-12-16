استمرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وذلك في «جمعة الغضب الثانية» احتجاجا على القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما تواصلت المسيرات المنددة بهذه الخطوة في عدة عواصم عربية ودولية.



وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، مساء امس، إلى 4 منهم اثنان بالضفة الغربية، وآخران في قطاع غزة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهيد الرابع توفي متأثرا بجراح جراء إصابته، عصر امس، برصاص إسرائيلي خلال مواجهات على حاجز بيت إيل، شمالي البيرة، وسط الضفة الغربية، وأفاد البيان بأن الشهيد هو محمد أمين عقل، في العشرينات من العمر.



وبذلك يرتفع عدد شهداء امس إلى 4 إضافة إلى 367 إصابة، بينها 7 في حالة الخطر، بحسب البيان، والشهداء ـ إضافة إلى عقل ـ هم: باسل مصطفى محمد إبراهيم (29 عاما) من بلدة عناتا شمال شرقي القدس، وياسر سكر (23 عاما)، وإبراهيم أبو ثريا (29 عاما) من قطاع غزة.



واندلعت المواجهات في مواقع متفرقة من الضفة أبرزها على حاجز قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس، وبلدتي بيت سوريك وقطنة شمال غرب القدس، وباب الزاوية، ومخيم العروب، وبلدة يطا بالخليل، والمدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، وبلداتي النبي صالح، ودير نظام، ونعلين غرب رام الله.



وفي شمال الضفة الغربية اندلعت مواجهات في بلدات بيتا وبورين ومادما وسالم وعند حاجز حوارة جنوب نابلس، والمدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.



وفي غزة، خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرات غضب نصرة لمدينة القدس ورفضا لقرار ترامب.



في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية امس ان جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات متعلقة بمساعي السلام.



وقال المسؤول ان جرينبلات، ومنصبه الرسمي الممثل الخاص إلى المفاوضات الدولية، سيجتمع مع فرناندو جنتيليني مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى الشرق الأوسط وسيبقى حتى زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وانطلقت المسيرات بعد صلاة الجمعة مباشرة الى شارع صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه بمشاركة جميع القوى الوطنية والاسلامية بالقطاع رفع المشاركون خلالها لافتات رافضة للقرار الأميركي.



الى ذلك، تواصلت المسيرات العربية والدولية المنددة بقرار ترامب بشأن القدس، فقد تظاهر آلاف في الاردن معبرين عن تضامنهم مع «انتفاضة القدس».



وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في التظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان،