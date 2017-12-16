وجه الادعاء الأميركي اتهامات بالاحتيال المصرفي والتآمر وغسل أموال لامرأة اميركية، سعت لاستخدام هذه الاموال لمساعدة تنظيم «داعش».

وفي عملية احتيال كبرى، تمكنت الاميركية زوبيا شاهناز (27 عاما) من ولاية نيويورك من غسل ما يزيد على 85 ألف دولار من أموال حصلت عليها عبر عملة «بيتكوين» الإلكترونية لمساعدة التنظيم المتطرف. وقال الادعاء إن شاهناز، التي اعتقلت مؤخرا، حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين، منوها أن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش في نهاية المطاف. وبيّن مكتب الادعاء العام أن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات، وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاما.

إلى ذلك، كشف المدعون أن شاهناز بعد أن سافرت إلى الأردن للعمل مع الجمعية الطبية السورية الأميركية عادت إلى الولايات المتحدة وقدمت طلبات للحصول على ست بطاقات ائتمانية استخدمتها في شراء عملة بيتكوين. وفي المقابل، دفعت المتهمة ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأميركية كاثلين توملينسون.