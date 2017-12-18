قال الملياردير الفلسطيني صبيح المصري بعد إطلاق سراحه إثر اعتقاله لعدة أيام في المملكة العربية السعودية إن السلطات عاملته «بكل احترام» وإنه سيعود إلى عمان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.

وأضاف المصري الذي يحمل الجنسية السعودية «كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا».

وكان المصري الذي يشغل منصب رئيس البنك العربي ومقره عمان، قد احتجز الثلاثاء الماضي قبل ساعات من مغادرته السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الملياردير الفلسطيني إنه عاد إلى منزله في الرياض امس، حيث من المتوقع السماح له بمغادرة البلاد قريبا.