

يبدو العنوان، وكأننا نتحدث عن الدولة الصينية العريقة، بكل ما تحدثه من مفاجآت وتقدمه لنا مما هو جديد، في عالم السياسة والاقتصاد. ولكن الحديث سيكون عن قضية عروبة القدس وكيفية مواجهة القرار الأميركي السافر كمحاولة لطمس عروبتها. وانشغال الشباب العربي بهذه القضية المحورية، وتواصل نقاشاتهم، وتفاعلهم معها.

فعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بأنها عاصمة الكيان الصهيوني.

زلزلت المظاهرات وحملات إدانة القرار العالم العربي بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية. وغضب الشباب والشيوخ، الرجال والسيدات، وصدرت إدانات ورفض لهذا القرار، مع العلم أنه ليس ملزماً لأي دولة.

ولكن من المفارقة الغريبة للغاية، أن المؤسسات الرسمية العربية وكأنها متوقفة، وتعاني من ترهل ولم ترصد الأوضاع وتقيمها من قبل وقوعها، وتضع البدائل لمواجهتها.

وأخص من هذه المؤسسات السفارات العربية المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. مع العلم وحسبما تحدث السفير د.أشرف عقل مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر السابق في فلسطين في حواره مع إحدى الصحف المصرية قائلا «إن القنصلية الأميركية العامة موجودة في القدس الغربية منذ مدة طويلة، والسفير الأميركي يمارس مهامه منها، بالإضافة إلى وجود الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أيضا».

وبالتالي فقرار ترامب تقنين لواقع فعلي موجود وقائم. لم يقيمه العرب منذ البداية، ولم يضعوه في الحسبان والحسابات الخاصة بالأمن القومي العربي والإسلامي.

ومع توالي واستمرار الغضب الجماهيري العارم للقرار الأميركي الغاشم، فكرت مجموعة من الشباب في اقتراح مجموعة من الخطوات لمواجهته، منها:

أولا: القيام بحملات توعية للشباب والشيوخ، النساء والفتيات، والأطفال عن عروبة القدس، ومكانتها المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وفي قلب كل عربي.

ثانيا: العمل على بدء حملة مقاطعة لكل المنتجات الأميركية، واستبدالها بمنتجات أخرى مصرية، عربية، صينية، روسية، ماليزية، أو غير ذلك.

ثالثا: العمل على تعميق أواصر الصلة بالجمهورية الصينية الشعبية، كنموذج تنموي رائد، وكدولة كبرى، وشعب وقيادة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحترمها، وتعمل على تحقيق مكاسب متبادلة بينها وبين كل شركائها. والقيام بأنشطة ثقافية وعلمية متبادلة مع الجانب الصيني.

رابعا: العمل على استمرار التعاون مع روسيا في إنشاء المفاعل النووي المصري، والتعاون الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والقيام بأنشطة ثقافية وعلمية متبادلة مع الجانب الروسي.

خامسا: توعية الشباب الصاعد، والذي يمثل السفر لأميركا والعيش بها حلم حياته، أن استبدال هذا الحلم بحلم العيش في الصين على سبيل المثل أفضل له، وتبيان مزايا هذا البديل. فلن يشعر بغربة هناك، ولن يتعرض لمضايقات من أية نوع، وسيعيش بكرامة، وفخر بعروبته ومصريته إن كان مواطنا مصريا.

سادسا: ندعو الجانب الصيني لتعميق أواصر التعاون مع الشباب المصري والعربي والإسلامي، وفتح نوافذ جديدة لهذا التعاون، والاستماع لمختلف وجهات النظر، والعمل على تحقيق مصالح الطرفين، شعوب وقيادات عربية صينية.

وفي الختام، هذه مجموعة مقترحات ناقشتها مجموعة من الشباب المصري العربي بكل حماسة، وحب لأوطانهم، وللقدس العربية الإسلامية أبد الآبدين.

كاتب وأكاديمي مصري