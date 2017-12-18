أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ضرورة أن تبرم بلاده اتفاقا تجاريا قويا مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات الخروج من الاتحاد «بريكست» مع تجنب أن تصبح دولة تابعة للتكتل الأوروبي.

وقال جونسون - في مقابلة مع صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية - إن الإخفاق في التخلي عن قوانين الاتحاد الأوروبي سيجعل من المملكة المتحدة «دولة تابعة»، مشيرا الى انه سيدفع بمسألة «الخروج الحر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وفي سياق متصل، كشف استطلاع أجرته صحيفة «الإندبندنت»، أن 51% من البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما يريد 41% مغادرة التكتل وذلك عكس نتيجة استفتاء العام الماضي.

وقالت «الإندبندنت» إن تقدم معسكر البقاء على معسكر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو الأكبر في أي استطلاع منذ استفتاء يونيو 2016.