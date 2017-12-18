قال وزير التخطيط العراقى سليمان الجميلي، إن تكلفة إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم «داعش» تصل إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الدمار في تلك المناطق بلغ 47 مليار دولار.

وقال الجميلي خلال الإعلان عن الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمسح وتقييم الأضرار في المناطق المحررة إن هذه الأضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط وسيتم إعداد تقرير آخر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص، متوقعا أن يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، مبينا أن حجم هذه الاضرار ستقدم بشكل تفصيلي إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت.

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة لإعادة إعمار المناطق المحررة على مدى العشرة أعوام المقبلة وقد تم تقدير التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بـ100 مليار دولار تشمل إعادة البنى التحتية وتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي فضلا عن العمل على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، لافتا الى ان إعادة الإعمار ستعتمد على ما سيتم تخصيصه في إطار الموازنة العامة للدولة وكذلك فتح آفاق الاستثمار أمام المستثمرين، فضلا عما سيحصل عليه العراق من منح وإعانات دولية.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تطهير 25 قرية وتدمير 15 عبوة ناسفة وأنفاق كانت تستخدم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة المحصورة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، شمال شرقي البلاد.

الى ذلك، أعلن رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ضرورة إجراء انتخابات كحل ملائم للأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق.

وأكد بارزاني، أثناء اجتماع عقده مع مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين في منطقة بادينان، أنه ينبغي الاستمرار في مراعاة حقوق جميع المكونات في الإقليم، مؤكدا أن الاستفتاء على انفصال الإقليم ليس مصدر المشاكل الحالية.

وقال بارزاني إن شعب كردستان مع الحوار والتفاهم، لكنه في الوقت ذاته لا يقبل لغة القوة.