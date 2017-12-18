ذكرت مصادر أمنية أن 9 موقوفين من منظمة «د هـ ك ب ج» الإرهابية الذين كانت قد أوقفتهم الشرطة اليونانية في وقت سابق كانوا يخططون لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة «تو فيما» اليونانية عن المصادر الأمنية، امس، أن الشرطة ضبطت خلال عملية القبض على المشتبه بهم، ملاحظات مكتوبة تضمنت خطة لتنفيذ عملية اغتيال أردوغان، باستخدام قذائف صاروخية، وقنابل يدوية، وزجاجات حارقة، خلال زيارته إلى اليونان مؤخرا.

وتضمنت الخطة استهداف موكب أردوغان مشيرة إليه باسم مستعار «العقرب»، وتنفيذ الهجوم بالقذائف الصاروخية من الجانبين أثناء مرور الموكب ومن ثم هجوم مجموعة ثالثة على سيارة الرئيس من الخلف.