أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، امس شكره فيه على «تقديم معلومات أدت إلى إحباط هجوم إرهابي» في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تفاصيل إحباط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ»، مؤكدا أن الرئيس الروسي شكر نظيره الأميركي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو «على تقديم معلومات إلى موسكو أدت إلى إحباط الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووفقا لبيان الكرملين، فإن بوتين، أبلغ، الرئيس الأميركي بأن أجهزة الاستخبارات الروسية ستشارك واشنطن بأي معلومات عن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وقال الكرملين، إن بوتين أبلغ ترامب بأن المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سمحت للأجهزة الأمنية الروسية بمنع هجوم كان يستهدف كاتدرائية كازانسكي في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني كبرى المدن الروسية، وإلقاء القبض على مدبريه».

وفقا للكرملين، وعد الرئس الروسي، خلال المكالمة الهاتفية، ترامب بأن روسيا ستنبه السلطات الأميركية إذا تلقت أي معلومات عن أي هجوم يجري التخطيط لتنفيذه في الولايات المتحدة.