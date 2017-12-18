تبنى تنظيم "داعش" اليوم الاثنين، الهجوم على اكبر مركز تدريب لجهاز الاستخبارات الأفغاني غرب العاصمة كابول بحسب وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وقال التنظيم الجهادي في بيان "انغماسيان من الدولة الاسلامية يهاجمان مركزا للاستخبارات الافغانية في مدينة كابل".

وكان أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحين شنوا صباح اليوم الاثنين، هجوما على مركز للتدريب العسكري تابع للاستخبارات الأفغانية غرب كابول.

وقال نجيب دانيش "حوالى الساعة العاشرة (05,45 ت غ) هاجمت مجموعة من المسلحين مبنى لمركز تدريب تابع لجهاز الاستخبارات في كابول". وأضاف "لا نعرف عدد المهاجمين ولا ما إذا كان هناك ضحايا"، موضحا انه تم إرسال تعزيزات إلى المكان.