أعلنت السعودية ، إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية . جاء هذا في رد للإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالمملكة عن إجابات لعدد من الأسئلة عن قيادة المرأة ، نشرتها وكالة الأنباء السعودية مساء الجمعة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 سبتمبر الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو القادم ووفق الضوابط الشرعية.

وقضى الأمر بأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.