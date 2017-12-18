استعرض الحرس الثوري الإيراني صاروخاً باليستياً طراز "ذو الفقار" الذي لا يرصده الرادار.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أنه تم استعراض الصاروخ أمس في جامعة "أمير كبير" بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأشارت إلى أن من خصائص هذا الصاروخ الباليستي أن مداه يتراوح بين 700 و750 كلم، وبإمكانه التخفي من الرادار ويعتمد على الوقود الجامد، ويبلغ طوله 86ر8 مترا وقطره 61 سنتيمترا ووزنه 450 كجم.

ويعتبر الصاروخ "ذوالفقار" ضمن جيل الصواريخ "فاتح"، وهو قادر على إبطال مفعول الأمواج الإلكترونية المستخدمة من قبل العدو لحرف الصاروخ عن الهدف.

ووفقا للوكالة الإيرانية فقد كان تم إطلاق صواريخ "ذوالفقار" من قبل الحرس الثوري من غرب إيران لتدمير مواقع لتنظيم "داعش" في دير الزور بسورية قبل أشهر.

وتعارض الولايات المتحدة البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية وتعتبره تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في مسعى لإجبارها على التراجع عنه.