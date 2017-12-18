أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في مدينة (كويتا) جنوب غرب باكستان.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف.

ومن جانبها دانت دولة الإمارات بشدة هجوم كنيسة (كويتا) ، واكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها، تضامن دولة الامارات ووقوفها مع باكستان في مواجهة "الارهاب" بكافه اشكاله وصوره وايا كان مصدره والجهات التي تقف خلفه.

وكان التفجير الانتحاري في الكنيسة الباكستانية امس الأحد قد اسفر عن قتل ثمانية أشخاص وإصابة 44 آخرين.