عاد التيار الكهربائي إلى مطار أتلانتا، اكثر مطارات العالم ازدحاما، بعد عطل كبير اثر على مئات الرحلات الجوية وآلاف الركاب، حسبما أعلنت سلطات المطار.

وبعد إحدى عشرة ساعة على الإعلان عن العطل الكهربائي، قال مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا على حسابه على تويتر، إن "التيار عاد في كل المنشآت".

وأدى العطل في هذا المطار الذي يستخدمه اكبر عدد من المسافرين في العالم، إلى تأخير أو إلغاء مئات الرحلات.

وكانت سلطة المطار ذكرت في بيان، أن "مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي واجه عطلاً في التيار الكهربائي بعيد الساعة 13,00 (18,00 ت غ)". وأضافت أن "برج المراقبة يعمل بشكل عادي، لكن عمليات الإقلاع تأخرت لأن مباني المطار لا تعمل".

ومنعت الإدارة الفدرالية للطيران الهبوط في مطار اتلانتا ما اضطر عدد من الرحلات إلى العودة أدراجها.

وذكرت مواقع إلكترونية متخصصة في النقل الجوي ان مئات الرحلات تأخرت أو ألغيت. وأضافت أن ثمانين في المئة من الرحلات في الاتجاهين تأخرت.

وظهر في صور ولقطات فيديو مسافرين يسيرون في ممرات لا أضواء فيها سوى النور الذي يدخل من النوافذ.

واعلن المطار انه "قدم اكثر من خمسة آلاف وجبة طعام لمسافرين، ما يعطي فكرة عن عدد الذين تأثروا بهذا الحادث، وأضاف المطار ان "القطارات ستعمل من جديد قريبا".