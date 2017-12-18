أعلنت الشركة المشغلة لمطار (فرانكفورت) الدولي اليوم الاثنين، إلغاء 170 رحلة خارجية وداخلية في المطار بسبب تساقط الثلوج وما نجم عن ذلك من فوضى في اقلاع وهبوط الطائرات.

وقالت متحدث باسم شركة (فرابورت) في (فرانكفورت) في بيان، ان الحديث يدور عن شطب رحلات داخلية الى مدن (برلين) و(هامبورغ) و(ميونيخ) واخرى خارجية الى مدن (فيينا) و(دبلن) و(وارسو).

واضاف المتحدث انه من الصعب التنبؤ الآن بما إذا كانت الشركة ستضطر في غضون اليوم الى الغاء رحلات اخرى واصفا تساقط الثلوج بأنه "مستقر".

ووفق مصلحة الارصاد الجوية في ألمانيا (دي دبليو دي) فإن تساقط الثلوج سيستمر في ألمانيا الامر الذي قد يعني الغاء محتمل لمزيد من الرحلات الجوية في مطارات البلاد.