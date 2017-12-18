أعلن الأمن اللبناني اليوم الاثنين، توقيف قاتل الديبلوماسية البريطانية ريبيكا ديكس.

وكان تم العثور على جثة الدبلوماسية 30/ عاما/ على أوتوستراد المتن السريع صباح أمس الأول السبت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الأمن أن القاتل هو سائق تاكسي لبناني كان أقلها ليل الجمعة، وانتقل بها من الأشرفية إلى أوتوستراد المتن السريع وهناك حاول الاعتداء عليها، ورمى جثتها بعد أن لف حبلا حول عنقها.

وأفادت بأن شعبة المعلومات استطاعت أن تلاحق سيارة القاتل الذي اعترف بجريمته، من خلال كاميرات مراقبة مثبتة من قبل وحدة غرفة التحكم المروري

بين منطقة الأشرفية ونهر الموت.

وعلق السفير البريطاني في بيروت هوجو شورتر، في بيان، على مقتل الديبلوماسية بقوله :"السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر..تعاطفنا مع عائلة بيكي وأصدقائها وزملائها لهذه الخسارة المأساوية".