يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الثلاثاء، للعاصمة السعودية، الرياض، للقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال بسام الآغا، سفير فلسطين في الرياض، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الزيارة تأتي بهدف التنسيق والتواصل الدائم ما بين الرئيس الفلسطيني والملك سلمان، لافتا إلى أن على جدول الأعمال، بحث الإعلان الأميركي الأخير بشأن مدينة القدس.

وقال السفير إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الرئيس عباس لضغوط، خلال زيارته السابقة للمملكة، لا أساس لها من الصحة ويهدف لضرب العلاقة السعودية الفلسطينية.