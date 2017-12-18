أكد مسؤول بارز بالبيت الأبيض أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية المقرر صدورها اليوم الاثنين، ستركز على أمن الحدود ودعم الاقتصاد باعتبارهما من الأهداف لتحقيق مبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجعل "أمريكا أولا".

ومن المقرر أن يعلن ترامب وثيقة الاستراتيجية في خطاب من واشنطن في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن استراتيجية الأمن القومي ستتضمن "تركيزا غير مسبوق على الأمن الداخلي والحدود" مقارنة بالإدارات السابقة.

وبدأت وزارة الأمن الداخلي وضع مخطط لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، رغم أن الكونجرس لم يصادق بعد على تخصيص النفقات لمعظم جوانب المشروع، الذي كان أحد أهم وعود ترامب في حملته الانتخابية، وذلك لوقف الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وتتضمن أجندة ترامب الاقتصادية خفض الضرائب، وهو الأمر الذي قد يتم تمريره خلال الأسبوع الجاري، ورفع القيود التنظيمية، وكذلك إلغاء الاتفاقيات التجارية أو إعادة التفاوض بشأنها.

وقال المسؤول الأمريكي إن استراتيجية الأمن القومي "تهدف إلى تجسيد ما بدأه الرئيس فعليا".

وكانت إدارة ترامب قد صادقت على الوثيقة الأسبوع الماضي.