قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه لن يفاجأ إذا ما قضت محكمة ذات يوم بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وقال الأمير زيد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): بثت امس ان قرار تنفيذ عمليات ضد الروهينغا التي أودت بحياة الآلاف وأدت إلى تشريد مئات آلاف آخرين لابد أنه اتخذ على أعلى مستوى في ميانمار.

وأضاف المفوض الأممي أنه تحدث إلى زعيمة ميانمار قبل تصاعد العنف في أغسطس الماضي وحثها على إنهاء العمليات العسكرية لكن ذلك لم يتحقق.