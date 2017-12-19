تسعى ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى فرض الوصاية على حزب المؤتمر الشعبي العام واحتوائه، بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر في صنعاء إن الحوثيين يتجهون نحو إعلان تشكيل قيادة جديدة لرئاسة حزب المؤتمر لتهجينه وإظهاره بصورة جديدة تتماشى مع أهدافهم، بحسب ما ذكرت قناة «العربية - الحدث».

وفي هذا الصدد، قررت ميليشيات الحوثي تعيين مشرفين على حزب المؤتمر وفروعه في المحافظات والمديريات وعلى وسائل إعلامه، وسيكون المشرفون من المقربين، وفق مصادر مختلفة.

وأشارت المصادر إلى قيام الميليشيات بالاستيلاء على المقدرات المالية والعينية لحزب المؤتمر في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

في المقابل، أفادت مصادر عسكرية لقناة «العربية» بأن ميليشيات الحوثي أعدموا عناصر لهم في مديرية ميدي اليمنية الواقعة قبال منطقة جازان السعودية، بعد محاولتهم تسليم أنفسهم للجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش اليمني، عن انتقال المعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء، إلى الأرض المفتوحة للمرة الأولى، بعد نجاحه في تحرير عدد من المواقع المهمة بمديرية نهم.