قالت السلطات بولاية واشنطن ان قطار ركاب تابعا لشركة «أمتراك» خرج عن القضبان في أول رحلة له على مسار جديد بالولاية وسقط جزء منه من فوق جسر على أحد الطرق الرئيسية مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الركاب.

وقال إد تروير المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة المحلية للصحافيين في الموقع ان الحادث تسبب في سقوط «العديد من القتلى والجرحى»، واصطدم القطار بعدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي مما تسبب في عدد من الإصابات دون وقوع وفيات أخرى.

وقالت شبكة «سي.اتش.آي فرانسيسكان» للرعاية الصحية في تاكوما في بيان ان 77 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في مقاطعتي بيرس وثارستون من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وقالت أمتراك في بيان ان قرابة 78 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار.

ووقع الحادث في أول يوم تستخدم فيه قطارات أمتراك ممرا داخليا جديدا بين مدينتي تاكوما وأولمبيا في إطار مشروع يهدف لتقليص مدة الرحلات وذلك وفق ما جاء في بيان أصدرته إدارة النقل بالولاية في أكتوبر، والقطار الذي تعرض للحادث هو الأول الذي يستخدم المسار الجديد.