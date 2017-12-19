قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، الثلاثاء، إن بلاده لن ترفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام القادم.

وستطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة اعتباراً من الشهر المقبل إذ من المرجح أن تجني 10 - 12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.

ورداً على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي (مجلس النواب) بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي)، أضاف الطاير أن الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام المقبل 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أية تعديلات في بند الرواتب.

واعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل (2018) بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) ودون عجز.

وقال الطاير إن القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، راعت ألا يكون لها أثرا على العديد من القطاعات، إذ راعت أن يكون أثرها على التعليم والصحة بواقع صفر في المئة.

وأوضح أن الأثر الاجتماعي للضريبة يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4 في المئة.

وتوقع الطاير ألّا يزيد أثر الضريبة على الاستثمارات في الدولة عن نسبة 0.68 بالمائة خلال 2018، على أن يكون الأثر بواقع 0.42 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، ليتقلص إلى 0.11 بالمائة خلال السنوات المقبلة.

وفي أول أكتوبر الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.