قالت إيران اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يمكنه جعل اتفاقها النووي مع القوى العالمية الست ينهار.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، "لن ينهار الاتفاق النووي... إن من يتمنون أن يتسبب ترامب في انهياره مخطئون".

وامتنع ترامب في أكتوبر عن التصديق على التزام إيران باتفاقها النووي مع الولايات المتحدة وقوى أخرى في 2015. وأمهل ترامب بقراره الكونجرس الأميركي 60 يوما للبت في مسألة إعادة فرض العقوبات على طهران.

وأعاد الكونجرس الكرة إلى ملعب ترامب عندما سمح لمهلة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران بالانقضاء الأسبوع الماضي، وينبغي على ترامب أن يقرر في منتصف يناير ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.

وقضى الاتفاق برفع العقوبات المتعلقة بالمسائل النووية على إيران العام الماضي مقابل موافقة طهران على كبح برنامجها النووي.

وقالت إيران إنها ستلتزم بالاتفاق طالما احترمته الأطراف الأخرى لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن.