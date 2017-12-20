جدد الرئيس الايراني حسن روحاني امس التمسك «حتى النهاية» بالاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في العام 2015 مع دول مجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية عن روحاني تصريحات قال فيها ان بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي حتى النهاية، مقللا من أهمية التهديدات الأميركية بشأن الانسحاب من هذا الاتفاق الدولي.

واضاف روحاني ان «الاتفاق النووي مضت عليه سنتان وحاول الاميركيون تمزيقه عدة مرات ولم يتمكنوا حتى اليوم وأعتقد لن يتمكنوا أبدا»، مؤكدا ان الاتفاق النووي لن ينهار وسيبقى.