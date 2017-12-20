أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في اجتماع دول الساحل G5 في العاصمة الفرنسية باريس، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعما بمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في إطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، وهذا الدعم الذي تقدمت به المملكة هو الأعلى ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة القائم والفاعل في محاربة الإرهاب والتطرف.

وحضر الاجتماع وفق بيان ورد من السفارة السعودية، بالإضافة الى المملكة العربية السعودية بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد و20 من قادة أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.