دانت الولايات المتحدة بشدة الصاروخ الحوثي المتهور الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض يوم امس الثلاثاء واعترضه الجيش السعودي ودمره.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان مساء امس، إن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بانزعاج عميق إزاء الإجراءات الحوثية العدوانية التي تدعمها إيران من خلال تقديم أسلحة متقدمة تهدد الأمن الإقليمي وتطيل النزاع اليمني".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعو إلى وقف تسليح الحوثيين لمنعهم من شن هجمات ضد جيران اليمن بما في ذلك السعودية".

وأشارت نويرت إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الطويل الأمد في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، داعية جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وتجنب التدابير الانتقامية والعودة الى المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

واعربت عن قلق الولايات المتحدة البالغ ازاء الظروف الانسانية الخطيرة في اليمن حاثة جميع الاطراف على تسهيل توصيل المساعدات الانسانية والسلع التجارية ومن ضمنها الوقود الى جميع انحاء اليمن دون قيود بما فيها جميع الموانئ اليمنية كميناء الحديدة ومطار صنعاء.