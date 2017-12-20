بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، آخر التطورات بشأن مدينة القدس المحتلة.

وأطلع عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، الملك سلمان، خلال اجتماعهما، على آخر التطورات والاتصالات التي يجريها لحماية القدس من المخاطر المحدقة بها.

وتأتي مباحثات الزعيمين، بعد أسبوعين على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الجاري، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وثمّن الرئيس الفلسطيني الإجماع الدولي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته والرافض للإعلان الأميركي، مشيدا بمواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية.