فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف لاتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك على العديد من المسؤولين الروس المستهدفين في اطار قضية المحامي الروسي سيرغي مانييتسكي الذي توفي في السجن عام 2009.



وقال جون سميث مدير الوكالة المكلفة بالعقوبات المالية في وزارة الخزانة ان الوزارة «ملتزمة بملاحقة الضالعين في قضية سيرغي مانييتكسي بمن فيهم من اضطلعوا بدور في المؤامرة الإجرامية التي تم اكتشافها».



ويستهدف «قانون مانييتسكي» من تكتموا على اعتقال ووفاة هذا المحامي الروسي الذي كان كشف قضية فساد واسعة تشمل أعضاء في الحكومة الروسية وكل من ساعد في ذلك. ويستهدف ايضا الأفراد المسؤولين عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.



وبوصفه زعيم الشيشان، يتهم قديروف خصوصا بإعدامات تعسفية وعمليات تعذيب والمسؤولية عن اختفاء أشخاص.



وتطال العقوبات 49 شخصا في اطار «قانون مانييتسكي» وتنص على تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة وتمنع اي مواطن اميركي من القيام بأعمال مع هؤلاء.