أصيب 19 شخصا على الأقل في حادث دهس عمدي بسيارة في ملبورن ثاني اكبر المدن الأسترالية، في حادث استبعدت الشرطة ان يكون له علاقة بالإرهاب وقالت ان منفذه مختل عقليا.

وأوقفت شرطة ولاية فيكتوريا سائق السيارة وهو أسترالي من اصل افغاني يبلغ من العمر 32 عاما.

وهو معروف لدى الشرطة بارتكابه مخالفات مرور و«اعتداءات بسيطة». كما عرف بمعاناته من اضطرابات عقلية وتعاطي المخدرات.

وقال شان باتون رئيس شرطة ولاية فيكتوريا بالنيابة «ليس لدينا اي اثبات او معلومات تشير الى علاقة بالإرهاب». كما تم توقيف شخص ثان على خلفية الحادث.