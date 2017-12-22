تجددت التظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة في كردستان العراق، فيما طالب حزبا «حركة التغيير»، و«الجماعة الإسلامية»، إثر إعلانهما الانسحاب من حكومة الإقليم، بتشكيل حكومة مؤقتة.

ونزل مئات الشباب والناشطين امس الى الشوارع وسط انتشار أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم شمال غرب مدينة السليمانية ويقطنها نحو 100 ألف نسمة.

في هذه الأثناء، طالبت حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، إثر إعلانهما الانسحاب من حكومة إقليم كردستان، بتشكيل حكومة مؤقتة.

وقال الحزبان في بيان الانسحاب إن «العقلية الحاكمة عرضت الإقليم إلى أزمة اقتصادية خانقة وأصرت على إجراء الاستفتاء ما عرض الإقليم لنكسة سياسية».

وأضاف البيان: «نطالب بتشكيل حكومة مؤقتة للقيام بإدارة الإقليم في المرحلة الحالية وصولا إلى الانتخابات»، وأكد الحزبان تضامنهما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين في إطار النضال المدني البعيد عن العنف.