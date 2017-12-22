هروب جندي كوري شمالي جديد إلى الجنوب عبر الحدود البرية

حذّر كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات لمجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر، الرئيس دونالد ترامب من إقالة روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وارنر - في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ بعد أسابيع من هجمات شنها سياسيون وإعلاميون ومحافظون علي مولر - ان «خطوة من هذا القبيل ستشكل إساءة لاستغلال السلطة»، محذرا من أن أزمة دستورية قد تنشأ جراء ذلك.

من جانبه، أعرب كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي أدام شيف عن اعتقاده بأن أعضاء الحزب الجمهوري قد يوقفون قبيل نهاية ديسمبر الجاري تحقيقات لجنة مولر.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة تعد خطة لضرب كوريا الشمالية، بهدف وقف برنامجها الصاروخي والنووي.

ووفق معلومات الصحيفة، فقد عزز البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة بشكل كبير الاستعدادات لحل عسكري للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية إخفاق الديبلوماسية في تحقيق النتيجة المأمولة.

وإحدى الصيغ المختلفة لسيناريو القوة، كما تلاحظ الصحيفة، هي تدمير منصة الإطلاق قبل أن تجري بيونغ يانغ تجربة صاروخية أخرى، قد تصبح مستودعات الأسلحة أيضا هدفا ذا أولوية.

وعلق تعليقا على ذلك، علق مسؤول أمني أميركي سابق قائلا إن «الپنتاغون يحاول إيجاد خيارات تسمح بضرب الكوريين الشماليين على الأنف لنلفت انتباههم إلى أننا لا نمزح».

وأعلنت كورية الشمالية مؤخرا، إجراء تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ باليستي جديد يحمل اسم «هواسيون – 15». ووفق خبراء، فإن هذا الصاروخ يمكن أن يقطع مسافة تصل إلى 13 ألف كيلومتر، ما يعني أن مجاله التدميري قد يشمل كامل الأراضي الأميركية.

في هذه الأثناء، أعلنت كوريا الجنوبية عزمها شراء 20 مقاتلة شبح إضافية من طراز إف-35 إيه من الولايات المتحدة.

وقــــالــت صحـــيفة «جونغانجغ إلبو» نقلا عن عدة مصادر حكومية إن إدارة المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية بدأت إجراءات شراء الطائرات العشرين الجديدة.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان جنديا آخر من كوريا الشمالية هرب الى كوريا الجنوبية عبر الحدود البرية بين الكوريتين تلاه إطلاق نار من الجانبين.

ونقلت الوكالة عن رئيس الأركان المشتركة في سيئول قوله ان الجندي ظهر أمام مركز الحراسة وعقب انشقاقه اقترب حرس الحدود في كوريا الشمالية من خط ترسيم الحدود على ما يبدو بحثا عنه.

وأوضح المسؤول ان الجندي الكوري الشمالي كان يبلغ من العمر 19 عاما وكان يحمل بندقية من طراز (ايه كيه).