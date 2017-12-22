في خطوة هي الأولى من نوعها، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلن الحزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم في جنوب افريقيا، توجيه الحكومة إلى خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي في إسرائيل من سفارة إلى مكتب اتصال.



ووصف الحزب هذا التحرك بأنه «تعبير عملي عن دعم شعب فلسطين المضطهد»، وفقا لما ذكرته صحيفة «جروزاليم بوست».



وقال الحزب في بيان: «قرر الحزب بالإجماع توجيه الحكومة إلى القيام فورا ودون قيد أو شرط بخفض سفارة جنوب افريقيا في إسرائيل إلى مكتب اتصال».



وأشار إلى أن هذا القـــرار «سيرسل رسالة واضحة إلى إسرائيل، بأن هــناك ثمـــنا عليها دفعه إزاء ما تقوم به من انتهاكات لحقوق الإنسان وانتــهاكات للقانون الدولي».



وفي مايو 2010، سحـــبت جنوب افريقيا سفيرها لدى تل أبيب، عقب اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية سفن «أسطول الحرية»، التي كانت متجهة إلى شواطئ قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، ما أسفر حينها عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين.