تمكن الجيش اليمني امس من أسر القيادي حسين الحوثي المقرب من زعيم الميليشيات المتمردة في جبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع.

وأسرت قوات الجيش اليمني الحوثي و3 من مرافقيه الأربعاء في جبهة حمك وباشرت التحقيق معهم.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة ان قواتها شنت «ما يزيد على 120 ضربة جوية» ضد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» و(داعش) في اليمن. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان ان هذه العمليات استهدفت «القضاء على زعماء رئيسيين» في التنظيمين إضافة الى تعطيل قدرتهما على استخدام مساحات لا تسيطر عليها الحكومة «كمراكز لتجنيد الإرهابيين وتدريبهم وكقاعدة للعمليات لتصدير الإرهاب في جميع أرجاء العالم».

إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن عدد حالات الكوليرا المحتملة في اليمن وصلت إلى مليون حالة، فيما يعاني أكثر من 80% من السكان من نقص الغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وأضافــت: «أكثر من 80% من الشعب اليمني يفتقدون الغــذاء والوقــود والمـــياه النظيفة والرعاية الصحية»، مؤكدة ان اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية بسبب الحرب الأهلية.