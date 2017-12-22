قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق المزمع عقده في الكويت مطلع العام المقبل سيسهم في تحفيز الاستثمار في بلاده.

وأكد العبادي خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي للبنك الدولي في المنطقة العربية ميرزا حسن ونقلته وسائل الإعلام على الدور المهم للبنك الدولي استعدادا لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في الكويت، مشددا على أهمية هذا المؤتمر في إطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى الى جانب مشاريع إعادة الإعمار.

وأشاد العبادي بما وصفها بالجهود الكبيرة التي يقدمها البنك الدولي لتعزيز مسيرة التنمية في العراق والمضي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.