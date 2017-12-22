أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تكون كما هي، لحين توقف روسيا عما اعتبرها "محاولة زعزعة استقرار أوروبا".

وقال جونسون اليوم الجمعة، " إن زيارتي لروسيا تأتي في وقت حرج نحتاج فيه للعمل سويا على إيجاد حلول لأكثر التحديات العالمية إلحاحا ، ومن المهم للأمن الدولي أن نتحدث مع بعضنا البعض حيث إن عواقب سوء التفاهم أو سوء الفهم وخيمة" .

وأوضح الوزير البريطاني إنه يرغب في مناقشة العمل سويا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، والتعامل مع التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، وكذلك ترتيبات أمنية لبطولة لمونديال 2018 في روسيا.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سيجري اليوم محادثات في موسكو في أول زيارة يقوم بها إلى روسيا منذ خمس سنوات، وسط توقعات بأن تتصدر قضية سوريا جدول أعمال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.