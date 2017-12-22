فجر مجهولون عبوة ناسفة أمام مبنى محكمة أثينا الابتدائية وسط العاصمة اليونانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار لم يسفر عن إصابات.

وقبل 40 دقيقة من الانفجار حذر مجهول عبر نداء لدى بوابة إخبارية إلكترونية من الهجوم، وتمكنت الشرطة من إخلاء الشارع في الوقت المناسب.

وبحسب تقارير إعلامية، تسبب الانفجار في إحداث بعض التلفيات في واجهة المبنى.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن المحللين يرجحون وقوف عناصر يسارية متطرفة وراء الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيمات يسارية متطرفة تشن منذ سنوات هجمات مماثلة، وتحتج على الوضع المالي للبلاد، أو تطالب بالإفراج عن معتلقين من أنصارهم.