أشاد الأزهر الشريف اليوم الجمعة، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، مشددا على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.

وقال الأزهر الشريف في بيان إن القرار الأممي الذي اعتمد مساء امس الخميس يؤكد أن "أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد على أن هذا القرار الذي حظي بتأييد 128 دولة عبر عن الإرادة الدولية الرافضة للقرار الأميركي المجحف والباطل تجاه القدس وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون الدولي ويخالف الضمير العالمي وحقوق الانسان.

ودعا الأزهر الشريف الإدارة الأميركية إلى سحب قرارها والالتزام بالأهداف التي قامت من اجلها الأمم المتحدة وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين.