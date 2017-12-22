عبّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن تضامنه مع الرضيع السوري كريم، الذي فقد إحدى عينيه وكسرت جمجمته، وفقد والدته، في قصف لقوات النظام، استهدف غوطة دمشق الشرقية، في نوفمبر الماضي.

ونشر الحريري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الخميس، صورة له وهو يضع يده على عينه اليسرى، في إشارة إلى تلك التي فقدها الرضيع السوري، وأرفق الحرير الصورة، بوسم يعني التضامن مع كريم.

وعقب نشر قصة كريم، انطلقت موجات من التفاعل والتضامن، حول العالم، معه ومع المحاصرين في الغوطة الشرقية، شملت وسائل الإعلام الكبرى.

وفي وقت سابق، أطلق ناشطون من الغوطة الشرقية حملة تضامن مع كريم، لاقت تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نشر خلالها المشاركون صوراً لهم وعيونهم اليسرى معصوبة.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف إنسانية مأساوية، جراء حصار قوات النظام السوري والقصف المتواصل عليها، منذ نحو 5 سنوات.