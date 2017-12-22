عباس: لن نقبل أي خطة سلام تقدمها الولايات المتحدة كونها لم تعد وسيطاً نزيهاً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده متمسكة بالقانون الدولي ورفض قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، مؤكدا أن لا بديل عن حل الدولتين.

واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل همشها في هذا الملف، مضيفا انه لن يقوم بالمثل ولن يعترف بدولة فلسطينية بشكل احادي الجانب. مشددا على أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب وليس تحت الضغط.

ومن جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنهم لن يقبلوا أي خطة سلام تقدمها الولايات المتحدة كونها لم تعد وسيطا نزيها.

ودعا إلى الانتباه إلى ما يحدث في القدس من تغيير لهويتها وطابعها وتهجير لأهلها.

ووجه عباس شكره لفرنسا والاتحاد الأوروبي وكل من انتصر للإنسانية على مواقفهم التي تحافظ على استقرار المنطقة.

وتابع : استثمرت فرنسا ودول صديقة في بناء مؤسسات دولة فلسطينية، يشهد لها العالم نأمل ألا يتم تدميرها بسبب الممارسات الإسرائيلية.

ومساء أمس، أقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدّمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.