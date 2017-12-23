قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن شركة بوينغ فازت بعقد دفاعي أميركي بقيمة 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية الملكية السعودية.

على صعيد آخر، أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تغيير مسمى الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة».

وقال آل الشيخ عبر تغريدة على حسابه بتويتر: «تم تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة»، مضيفا: «وذلك حسب طلب أخي سعود القحطاني رئيس الاتحاد».

بدوره، رد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني على تغريدة آل الشيخ فغرد قائلا: «تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي تركي آل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر».

وأضاف القحطاني في تغريدة أخرى: «مع تقديرنا لدور الجميع في إثراء الاتحاد والمساهمة في تأسيسه، ‏طموحنا لن يقف عند بناء قدرات وطنية مميزة، سنبذل كل الجهود لتحويل الأمن السيبراني والبرمجة، إلى رياضة ذهنية تنافسية ممتعة، وسنسعى إلى اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية، ليتم من خلالها حث دول العالم، على إنشاء اتحادات مشابهة، وسننظم أولمبياد وطني وعالمي في المجالين».

من جهة أخرى، أعلنت السعودية السماح للمسافرين بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا مرة أخرى، منهية حظرا فرض في وقت سابق من العام الحالي لأسباب أمنية.