أعلنت الحكومة البريطانية امس عودة العمل بجواز السفر الازرق بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي في العام 2019 وذلك «بغرض استعادة الهوية الوطنية»، حيث من المقرر ان تستغني عن الجواز الأحمر الداكن والذي تعتمده بشكل مشترك الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، اعتبارا من مارس 2019.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان «جواز السفر البريطاني يعبر عن استقلالنا وسيادتنا ويمثل مواطنتنا في أمة عظيمة»، وتابعت «لذا أعلنا أن جواز السفر الأزرق سيعاد العمل به بعد خروجنا من الاتحاد الاوروبي في العام 2019».

وقال وزير الهجرة البريطاني براندون لويس إن جواز السفر الجديد سيكون «من أكثر وثائق السفر أمانا في العالم» وسيتضمن مزيجا من الإجراءات الأمنية لحمايته من الاحتيال والتزوير، كما سيتم تغيير صفحة صورة حامل جواز السفر بحيث تصبح مصنوعة من مادة بلاستيكية قوية، يصعب تعديل بياناتها.