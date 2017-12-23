دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت الاجهزة الامنية في بلاده لتطوير عملها الاستخباري تفاديا لاي خروقات امنية في المرحلة المقبلة.

وقال العبادي في المؤتمر العام للامن الوطني ان التحدي المقبل بعد الانتصار على ما يسمى تنظيم (داعش) هو تحدي امني واستخباري داعيا الى استخدام التكنلوجيا الحديثة والمتطورة والتفوق على العدو بمراحل في هذا الجانب.

واضاف انه "لا يجوز ان يضيع النصر العراقي بغفلة هنا او هناك" لافتا الى ان العدو لديه فكر منحرف ويجب ان تكون الاجهزة الامنية بمستوى التحدي من خلال تركيز الجهود الاستخبارية.

وبين العبادي ان حكومته تقوم بعدة مهام منها اعادة استقرار المناطق المحررة مشيرا الى اهمية تحليل التحديات القادمة وان يكون العمل مخططا ومدروسا.

ويشهد العراق حاليا وضعا امنيا مستقرا نسبيا بعد القضاء عسكريا على تنظيم (داعش) في جميع المدن العراقية.