اعلن مركز المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم السيطرة على حريق في عجلات طائرة للخطوط السعودية قادمة من الكويت بعد هبوطها على أرض المطار.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن فرق الاطفاء والانقاذ بالمطار القول انها تلقى بلاغا يفيد بوجود حريق في عجلات احدى الطائرات القادمة من الكويت بعد هبوطها وعلى الفور باشرت فرق الاطفاء والانقاذ بالمطار موقع الحريق واخماده.

وأضاف المركز أن فرق الاطفاء والانقاذ نجحت خلال وقت قياسي في اخماد الحريق واجلاء الركاب بشكل طبيعي عبر سلالم الطائرة دون اصابات أو تأثير على حركة الطيران في المطار.