اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الطبية والغذائية التي تصل البلاد. جاء ذلك رغم تأكيد قيادة التحالف السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة - الخاضع لسيطرة الانقلابيين - لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية، وذلك تطبيقا لمقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء. من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي ارتكاب الميليشيات الحوثية انتهاكات واسعة في محافظة حجة، وذلك بعد إفشال الحوثيين للانتفاضة الشعبية التي صاحبت الاشتباكات بين الميليشيات وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام مطلع ديسمبر الجاري.