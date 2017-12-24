مسيرة صامتة في إسطنبول تضامناً مع الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إن الحركة لديها معلومات بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تقدم على قرارات جديدة خطيرة بشأن مستقبل القدس والقضية الفلسطينية.

وأوضح هنية خلال مؤتمر «الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها» في غزة امس: «لدينا معلومات من جهات معنية (لم يذكرها) أن الإدارة الأميركية قد تقدم على الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات للقدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل مسيرة التسوية وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة».

وتابع: «السلطة مطالبة بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال».

وشدد هنية على ان «كل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، والقدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية للمسلمين وعاصمة إنسانية لأحرار العالم».

من جهته، كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع خطط جديدة بشأن القدس.

وأكد جرادات ان الفلسطينيين سيطالبون الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أوردت قناة «العربية» الفضائية امس.

ميدانيا، استشهد، امس، فلسطيني، متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة امس الاول.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع إن الفلسطيني شريف العبد شلاش (28 عاما) استشهد بعد تعرضه لإصابة بالرصاص الحي.

في غضون ذلك، شيع مئات الفلسطينيين، في غزة، اليوم جثمان الشهيد محمد نبيل محيسن (29 عاما)، الذي قضى برصاص جيش الاحتلال امس الاول على الحدود الشرقية لحي الشجاعية شرقي القطاع.

من جهة أخرى، نظمت مظاهرة صامتة في مدينة إسطنبول، تضامنا مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

ونظم المظاهرة منظمة الإغاثة الإنسانية التركية، بمشاركة مئات من طلاب وطالبات الجامعات التركية.

ورفع المتظاهرون صور التميمي، وكتبوا عليها: الحرية للطفلة عهد التميمي باللغات التركية والإنجليزية والعربية والعبرية، فيما أكدوا أن اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين، أمر مرفوض في كل القوانين والشرائع الدولية.

واصطف المشاركون في طابور بلغ طوله أكثر من 2500 متر، مشيا من أمام مدرسة غلطة سراي إلى جامع شيشيلي قرب منطقة تقسيم. ورفعوا صور التميمي والأعلام الفلسطينية والتركية فضلا عن الكوفية الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انها أوقفت 3 سياح أتراك اثر حادث وقع بعد صلاة الجمعة امس الأول في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد ان الأتراك الـ 3 أوقفوا بسبب تورطهم في حدث في البلدة القديمة في القدس.

وتظهر في تسجيل فيديو وضع على مواقع التواصل الاجتماعي صدامات بين مجموعة رجال يرتدون قمصانا حمراء مزينة بالعلم التركي والشرطة في البلدة القديمة في القدس.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية ان اثنين من الرجال الثلاثة الذي يحملون الجنسيتين التركية والبلجيكية، أوقفا بتهمة «الاعتداء على الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها» بينما اتهم الثالث بالتسبب «باضطرابات في النظام العام والتظاهر بشكل غير قانوني».